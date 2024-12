El fallo de Lando Norris que revivió la lucha por el mundial de constructores: "La cagué..."

Fue un fallo garrafal que resultó en una sanción muy severa para Lando Norris. El británico no aminoró la velocidad cuando había una doble bandera amarilla desplegada en pista y los comisarios no dudaron en castigarle muy duramente.

Diez segundos de penalización con paso obligatorio por 'boxes' que se terminó traduciendo en una pérdida de más de treinta segundos. Norris rodaba segundo antes del suceso y Piastri cuarto, lo que dejaba prácticamente sentenciado el mundial de constructores.

Pero en un momento se torció todo para McLaren. Tras la sanción, Lando se colocó último y aunque pudo meterse en los puntos y firmar la vuelta rápida, no fue suficiente para evitar que Ferrari recortara mucha distancia en el título de constructores.

Norris era consciente del error al terminar la carrera y asumió la culpa: "Estoy decepcionado, por supuesto. He decepcionado al equipo, el equipo me dio un gran coche hoy. Era fácilmente el más rápido y la cagué. No sé qué he hecho mal. No soy idiota, si hay una bandera amarilla sé que tengo que reducir velocidad. Esa es la primera regla, se aprende en el karting".

"Por alguna razón hoy no lo he hecho, porque no lo he visto o algo. Lo asumo. Piensan que he hecho algo mal, que debo haber hecho algo mal. Y sólo puedo pedir disculpas por el resto del año al equipo. Es justa. Si hice lo que dijeron que hice mal, entonces han hecho bien al imponerme la penalización correcta", reconoció Lando en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.