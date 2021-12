Carlos Sainz se ha instalado en los puntos de manera habitual para esta temporada. Y eso es a lo que puede aspirar Ferrari esta temporada. En 2022 la historia podría ser diferente. O eso esperan desde Maranello.

El propio Sainz ha señalado que ese "progreso" que ha logrado durante las últimas carreras le hará llegar "con confianza" de cara a un 2022 donde el nuevo reglamento podría cambiar todo.

"Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los cuatro o cinco últimos fines de semana de competición en los que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras", ha dicho el español.

Y ha apuntillado: "Eso me ha hecho terminar consistentemente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas y me hace sentir con confianza de cara a 2022".

La lucha entre Verstappen y Hamilton

Con respecto a la pelea por el mundial entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, Sainz espera que el mundial termine de manera limpia y sin ningún tipo de incidente en Abu Dabi.

"Bajo mi punto de vista, creo que va a haber una gran pelea otra vez, una pelea muy ajustada. Solo espero que ambos pilotos tengan una lucha limpia, sean honestos con el contrario y todos podamos disfrutar de un espectacular fin de temporada en la F1", ha señalado.