Sergio Pérez terminó contra el muro, provocó el accidente de Carlos Sainz... y la pole de Charles Leclerc. El final de la clasificación de Mónaco fue el caos. Y algunos no descartan que lo hiciera aposta. Sorprendente es que esas palabras lleguen directamente de su compañero de equipo, Max Verstappen.

Porque sí, el actual campeón de la Fórmula 1 no descartó que su compañero se fuera contra el muro: "Pero al final no hay penalizaciones por este tipo de situaciones, así que si sabes que lo hiciste bien con el primer juego de neumáticos, siempre piensas…. '¿Sabes qué? Lo aparco o tácticamente lo mando contra el muro'".

"Es algo irritante, en este caso obviamente es una pena que el piloto que se estrelló contra las barreras fuera mi compañero de equipo", dijo el piloto de Red Bull, que saldrá cuarto.

No tuvo opción de completar la segunda vuelta por ese accidente: "En la última tanda decidimos anticiparnos y salir antes y darlo todo en la segunda y última vuelta. Pero me encontré con esos dos coches parados, y fue una pena. Pero ciertamente no es la primera vez que eso sucede en Mónaco".

"Creo que teníamos más potencial de lo que vimos, pero la estrategia no nos permitió tener los neumáticos en la temperatura correcta, sobre todo con el último set. Antes del accidente ya corrí el riesgo de perder el control del coche en Santa Devota. En retrospectiva, hoy no hemos hecho todo lo mejor posible", detalló.

Después de su victoria en Barcelona, lo tendrá más difícil en Mónaco. Allí es muy difícil adelantar... y tendrá que remontar hasta la primera posición en la que saldrá Charles Leclerc, su rival por el mundial.