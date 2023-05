Si hay un ejemplo de longevidad en Fórmula 1 ese es Fernando Alonso. A sus 41 años, el asturiano, no solo está siendo capaz de plantar cara a los más jóvenes, sino que ha conseguido volver a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla con su Aston Martin.

Otro de los que está consiguiendo aguantar el ritmo es Lewis Hamilton. Para Scott Speed, expiloto de Red Bull, la temporada del británico está siendo ejemplar.

"Lewis todavía sigue siendo un piloto especial. Es capaz de competir cara a cara con los pilotos de la siguiente generación, lo cual me parece extraordinario, además de una locura", cuenta Speed en 'Beyond The Grid', podcast oficial de la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes es heptacampeón del mundo y desde 2007 ha competido contra los más grandes de la última era como Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, y campeones del mundo como Kimi Räikkönen y Rosberg.

Speed no cree que los siete mundiales de Hamilton sean casualidad: "Para llegar lejos en Fórmula 1, dependes mucho de la era y el momento en el que llegues, hay muchos pilotos increíblemente talentosos que nunca han sido campeones del mundo", comenta el estadounidense.

Las palabras del expiloto hacen darnos cuenta de que somos unos privilegiados al poder ver competir mano a mano a Lewis Hamilton y Fernando Alonso en la actualidad.