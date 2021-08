Se han vivido duelos memorables a lo largo de la historia de la Fórmula 1, con batallas entre leyendas del automovilismo, luchas encarnizadas hasta las últimas carreras del campeonato... y ésta va camino de ser una de las que se quedarán en el recuerdo, al menos eso cree Gerhard Berger.

El expiloto de Ferrari y McLaren ve en Lewis Hamilton y Max Verstappen una rivalidad que va más allá de lo usual. "He visto muchos duelos en Fórmula 1, pero creo que este es único. Los dos mejores pilotos y los genios técnicos tras ellos, Wolff contra Marko", comenta para 'Speed Week'.

Ocho puntos separan al británico del neerlandés en el mundial de pilotos, algo que ha cambiado radicalmente tras las últimas carreras, cuando Verstappen lideraba con un amplio margen, que incluso para Berger era inalcanzable.

"Hace poco tiempo habría dicho que Max lo lograba este año, pero nunca debes subestimar la competición en la Fórmula 1 o dar nada por garantizado. Max debería haber llegado a Spa con una ventaja confortable, pero Mercedes y Hamilton han logrado darle la vuelta a la situación", confiesa el que fuera compañero de Ayrton Senna.

Berger ahora está centrado en el DTM, el campeonato de turismos alemán, pero mantiene enlaces con la F1, especialmente con la escudería que dirige Christian Horner. Aún así, valora el esfuerzo de ambas marcas por la lucha que están manteniendo para llevarse el campeonato de este año.

"Les va a costar a las dos estructuras un gran gasto de fuerzas y energías, pero no creo que sea una desventaja respecto al desarrollo de los monoplazas de la próxima temporada. Con el staff que tienen, podrán con ello", afirma.

Un esfuerzo que está dando alegrías a todos los aficionados del Gran Circo y que podría no decidirse hasta el último instante, como le gustaría al austriaco: "Son todos unos profesionales asombrosos, y nos van a dar un espectáculo increíble. No me sorprendería que el título no se decidiera hasta la última carrera de Abu Dabi".