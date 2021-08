Ha sido, sin duda, el momento más tenso de la temporada de Fórmula 1. La batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone terminó con el de Red Bull Honda contra el muro.

El lío fue tremendo. Declaraciones de ambas partes excusándose y Verstappen lanzando un tuit en el que aseguró que "no era respetuosa" la celebración del inglés mientras él se encontraba en el hospital.

Ahora, el neerlandés ha desvelado en 'DAZN' que ambos mantuvieron una conversación telefónica tras todo lo ocurrido. Fue Hamilton quien se puso en contacto con él para hablar de ello y preocuparse por su estado de salud.

"Me llamó y charlamos un poco. Hemos pasado página. Obviamente, no estaba contento con lo que pasó en Silverstone y aún no lo estoy", ha afirmado Verstappen.

Ha sido el accidente más duro de mi carrera y espero que lo siga siendo. Uno nunca quiere chocarse, pero, afortunadamente, ha quedado demostrado lo seguros que son estos coches. Son increíbles. Que seas capaz de salir caminando o saltar del interior del coche por ti mismo es algo destacable. Naturalmente, los días tras el impacto, tus músculos no responden como deberían, pero debo decir que va mejorando poco a poco", expresa.

"Siempre he sido una persona calmada. Por supuesto que algunas veces, en el pasado, por la radio no lo estuve porque me sentía molesto. Pero es porque siempre quiero lo mejor, siempre quiero ganar. Intento estar en la mejor posición que el coche me permite", se defiende para concluir.