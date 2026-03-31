Los expertos de la F1 cuelan a Alonso entre los mejores por cruzar la línea de meta con el Aston Martin

Fernando recibe una nota de 7 y se cuela entre los diez mejores pilotos del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

Fernando Alonso y Aston Martin se marcaron como objetivo terminar la carrera del Gran Premio de Japón. La primera de la temporada. Y lo consiguieron. Por eso los expertos de la Fórmula 1 le han dado una nota de 7, colándole entre los diez mejores pilotos de todo el fin de semana.

Los expertos valoran que Fernando no tire la toalla con el peor coche de la parrilla: "Es de sobra conocido lo difícil que ha sido el inicio de temporada para Aston Martin, pero Fernando Alonso ha demostrado su compromiso con el equipo tanto dentro como fuera de la pista...".

"En lo que sin duda es un punto positivo en este momento, logró la primera carrera terminada del equipo en 2026 manteniendo la concentración hasta el 18.º puesto, por delante del Cadillac de Valtteri Bottas y del Williams de Alex Albon, que estaba realizando pruebas para Miami", dicen.

La máxima nota es para Kimi Antonelli, que logró su segunda victoria consecutiva con Mercedes. Se queda con un brillante 9,2.

"Antonelli llegó a Japón tras conseguir su primera pole position y victoria en el Gran Premio de China, y el joven italiano se mostró muy seguro desde el principio: marcó un ritmo impresionante en los entrenamientos y volvió a superar a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, con más experiencia , en la clasificación", dicen los expertos.

Tuvo mucha suerte con el 'safety car': "Un inicio de carrera complicado le costó varias posiciones, pero se recuperó bien y aprovechó al máximo el coche de seguridad para conseguir dos victorias consecutivas".