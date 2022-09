Han pasado ya 15 años, pero la eterna polémica vivida por Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren durante 2007 deja réplicas cada poco tiempo.

La última ha llegado en forma de acusación hacia el bicampeón del mundo de Fórmula 1, al que señalan directamente por "sobornar" para ganar el control del equipo de Woking durante dicha temporada.

Marc Priestley, exmecánico de McLaren, asegura que la gente de confianza del asturiano repartía sobres entre los trabajadores del equipo: "Cuando llegué antes de una carrera, me di cuenta de que uno de sus directores y gente de su equipo estaban repartiendo pequeños sobres marrones llenos de dinero, eran para todos los que no trabajaban en el coche de Lewis".

"Alonso pagaba por tener el apoyo de más gente en el equipo porque estaba tratando de luchar por el control del equipo", ha añadido en el podcast 'PitStop' sobre lo que él considera directamente como "sobornos".

"Recuerdo haber abierto este sobre marrón y había unos 1.500 euros en él, todo era muy turbio. No tenía ninguna marca, así que me dije: 'Muchas gracias, pero ¿qué es esto?'. Entonces su entrenador se marchó y yo me quedé con esta cosa, por dentro literalmente llena de dinero", añade.

"Los únicos que no recibieron ese sobre fueron las personas del equipo de Lewis. Empecé a entender lo que había pasado, Fernando estaba tratando de conseguir el apoyo de más y más gente, animándoles a apoyarle en esta batalla que se estaba librando en nuestro equipo", explica.

Eso sí, a pesar de que considere la "táctica" de Alonso como "inteligente", tuvieron que devolver el dinero: "Se corrió la voz y nos obligaron a donar toda la suma a la caridad"

"Fue lo correcto, pero esto fue una pequeña muestra de las diferentes mentalidades entre los dos pilotos", zanja el exmecánico de McLaren.

De sobra es conocido que Fernando Alonso ha repartido en muchas ocasiones sus bonus y primas con su equipo, por lo que la acusación de Marc Priestley, que apunta hacia la intención de "sobornar", podría distar mucho con la realidad: motivar a la escudería.

Te puede interesar:

- Alpine señala qué "confundió" a Fernando Alonso para que no renovase y fichase por Aston Martin

- "Siempre quise ser como Alonso": Zhou encumbra a Fernando 'rescatando' una mítica frase de De la Rosa

- La grosera diferencia entre Fernando Alonso y Ocon en Alpine: Esteban, más vueltas completadas en F1 con solo 7 puntos más