A pesar de las críticas, Alpine no apartará a Esteban Ocon al menos en el Gran Premio de Canadá. La temporada que viene ya será otra historia. El nombre de Mick Schumacher ha sonado con fuerza, pero Guenther Steiner, quien fuera jefe de Haas, cree que no deben apostar por el joven piloto alemán.

El ex de Haas, en el podcast 'Red Flags', les recomienda otro piloto: "Deberían poner el dinero para conseguir al mejor piloto en el mercado. En ese momento, no consideraría a Mick. Necesitas fichar al mejor piloto que hay ahí afuera y creo que hay gente que está demostrando que es muy buena. Como fabricante, necesitas hacerlo lo mejor que puedas".

Pide a Alpine que le deje claro a Ocon que lo de Mónaco no se puede volver a repetir: "Obviamente, tienes que hablar de ello, porque es algo que no quieres que ocurra. Siempre he dicho que los compañeros no necesitan ser los mejores amigos, no necesitan salir a cenar, pero deben respetarse el uno al otro".

"Al final, como en la vida, el respeto debe estar ahí. Si no te gusta estar con otro piloto en el equipo, vete a otro lado. Si a mi no me gusta un sitio, me voy a otro, no intento luchar a toda costa con otra persona", apunta el que fuera máximo mandatario del equipo Haas.

Porque la relación entre Ocon y Pierre Gasly nunca ha sido la ideal: "Algunos han dicho que no pueden estar en el equipo con este piloto y quizá alguien más debería haberlo dicho. Todos saben la historia entre estos dos, incluso entre sus padres, a quienes tienen que mantener separados...".

"Llevan luchando entre ellos 20 años, pero me preguntaría si ahora está todo bien en Alpine", sentencia Steiner.