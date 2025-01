El ya exjefe de Aston Martin F1 cuenta cómo tenía que rendir cuentas a Lawrence Stroll: "Si algo no funcionaba..."

Mike Krack ya no es el jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Ha pasado a ser jefe de pista. Su sustituto es Andy Cowell, que triunfó en Mercedes con varios títulos mundiales de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Y el ingeniero de Luxemburgo estrena su nuevo rol con unas palabras sobre el gran jefe de la escudería, Lawrence Stroll.

Reconoce que es "impaciente" y que ha tenido que rendir cuentas cuando las cosas no han salido bien. Y en este 2024 los resultados no han sido los esperados. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll han sufrido mucho para estar en los puntos de manera constante.

"Bueno, Lawrence ha seguido apoyándonos, especialmente cuando ves las contrataciones que ha hecho desde entonces. Parece como si dijera: 'necesitan más ayuda, necesitan más experiencia', y va y lo hace. Creo que eso es lo que le caracteriza. Se ve que quiere hacerlo bien, que quiere apoyar, que quiere ayudar", dice Krack en 'Motorsport'.

Reconoce que es "comprensible" que sea "impaciente": "También es impaciente, lo cual es comprensible, pero la combinación del apoyo, la impaciencia, pero también la comprensión de lo difícil que es esto, le ha llevado a... No estoy diciendo dar el tiempo, sino entender que a veces no es como que lo pones todo en su lugar y tiene que funcionar".

Porque ganar en la Fórmula 1 es una tarea inmensamente complicada. Y más cuando luchas contra equipos de la experiencia de Red Bull, McLaren o Ferrari: "No olvidemos que la competencia es altísima, es dura. No hay un mal equipo en la parrilla, y veremos en 2026 cuando tengamos una escudería nueva. Me interesaría ver cómo va, porque el nivel, como he dicho, es increíblemente alto, y también quieres ser el centro de atención todo el tiempo".

Explica Krack cómo eran esas conversaciones con 'jefe Stroll' cuando las cosas no iban bien. Siempre les apoyó. "Te expones, no funcionan, y tienes que explicar por qué no lo hacen. Así que ahora estamos en esto, y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Lawrence nos apoya, pero también es ambicioso y con todo lo que eso conlleva", sentencia el nuevo jefe de pista del equipo Aston Martin.