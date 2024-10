Carlos Sainz fichará por Williams el curso que viene. Y aportará mucho más que un piloto convencional. El que fuera su ingeniero en McLaren, Tom Stallard, ha desvelado que Carlos es más que un piloto, es incluso como "un ingeniero de pista".

"Carlos es un piloto brillante para trabajar. Una vez me dijo que su trabajo ideal en la Fórmula 1 era el de ingeniero de pista, antes de considerar que era posible ser piloto. Le encanta el aspecto técnico de la Fórmula 1, tiene sentido, porque su padre es igual en Rally", dice Tom en declaraciones al podcast oficial de la competición.

Porque Sainz trabajará de tú a tú con el departamento técnico: "Williams ahora va a tener a alguien que se comprometa con su departamento técnico, que quiera estar en las reuniones y les apriete para ir en la dirección correcta, le encantan todas esas cosas. De todos los pilotos con los que he trabajado, es con quien tengo más relación".

"Es muy fácil llevarse bien con él, y es muy exigente cuando estás trabajando con él, que es lo que quieres de un piloto. Va a ser una gran baza para Williams, les ayudará mucho", apunta el que fuera ingeniero de la escudería papaya.

"Sin duda, mejoró McLaren, fue brillante. Cuando llegó al equipo, creo que había perdido su asiento en Renault y su reputación en Fórmula 1 no era tan alta. Ayudó a McLaren a mejorar mucho en un momento en el que lo necesitábamos y con nosotros, se posicionó como uno de los mejores pilotos de la parrilla. También ha ayudado mucho a Ferrari, aunque no recuerdo su etapa en Toro Rosso y Renault, no lo seguí tan de cerca", sentencia Stallard.

Sainz será el compañero de Alex Albon el curso que viene. Y contará con el motor Mercedes, el mejor valorado para el futuro más cercano de la parrilla de Fórmula 1.