Michael Schumacher y su estado de salud vuelven a ser plena actualidad casi seis años después del accidente de esquí que cambió su vida.

Corinna Betsch, mujer del 'Kaiser', habló por primera vez de manera pública al respecto, reconociendo que Schumacher se encuentra "en las mejores manos" y que están "cumpliendo su voluntad" de mantener el asunto en privado.

Estas palabras han encontrado una dura respuesta en Willi Weber, el que fuera representante de Michael Schumacher hasta 2012, que cree Corinna que "tiene miedo" de que sepa "la verdad" sobre el estado de salud del 'Kaiser' y la haga pública.

Schumacher, junto a Willi Weber | Getty Images

"Sé que Michael ha sido fuertemente golpeado, pero desafortunadamente no sé qué progreso está haciendo. Me gustaría saber cómo está y darle la mano o acariciar su rostro, pero esto es rechazado por Corinna. Probablemente tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y haga pública la verdad", afirma Weber en el documental 'The Michael Schumacher Tale', que verá la luz de manera íntegra en diciembre.

Es la última declaración de alguien que ha sido muy próximo a Schumacher. Las informaciones sobre el estado de salud del alemán han llegado a cuentagotas desde aquel accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013.