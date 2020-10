Desde que Hamilton igualara en victorias a Michael Schumacher en el GP de Eifel, y esté a punto de alcanzarlo también en títulos mundiales, el debate sobre quién es el mejor de la historia no ha hecho más que empezar.

Tanto los pilotos de la parrilla como viejas leyendas han empezado a juzgar si Lewis ha superado ya a Michael. Algunos critican que el británico haya logrado todos sus éxitos en una era en la que el coche importa mucho y el piloto tal vez menos. Lewis está cansado de las críticas, y así de claro lo dejó tras ganar la carrera :"No creo que debas comparar a nadie por la forma en que hacen las cosas. Me llaman la atención muchas personas, en particular los pilotos mayores. Tienen una obsesión. No sé por qué. Tal vez algún día lo superen".

Sin embargo, es el eterno debate de la Fórmula 1, y el último en unirse ha sido Gerhard Berger, quién no apuesta ni por el británico ni por el alemán. "Para mí sigue siendo Ayrton. Murió temprano, pero hasta entonces tenía todos los registros en la mano. También se sentó en el coche que fue el coche a batir durante los años siguientes. Creo que Ayrton se habría convertido en campeón del mundo muy a menudo y el recuento habría sido diferente. Los he visto a los tres muy cerca. Senna es el mejor piloto de carreras que he visto", aseguró para 'Speedweek'.

Bien es cierto que son épocas distintas y por tanto es muy difícil comparar. Los coches, los motores y la electrónica han cambiado y evolucionado, evidentemente ahora el trabajo de los mecánicos es muy importante.

Los grandes duelos de la historia, Prost y Senna, Lauda y Hunda, eran pilotos en igualdad de condiciones que vivieron pelea tras pelea tratando de ser realmente mejores, sin depender de si su monoplaza era más rápido o tenía mejor aerodinámica.

Berger lamenta que los números de Schumacher estén siendo superados tan pronto: "Me habría gustado que Michael siguiera siendo el piloto de carreras más exitoso de la historia durante mucho tiempo, simplemente por su destino, que es tan dramático que casi lloras cada vez que piensas en ello".

A pesar de no estar del lado de Hamilton, no puede negar que es uno de los mejores pilotos, no entra a debate, los números hablan por sí solos. "Es un piloto de carreras excepcional, ha demostrado innumerables veces que se merece este título. Esta es una batalla entre dos gigantes de la que hablaremos durante años. Estamos en la cima donde no se puede decir quién es mejor", ha zanjado el austriaco.