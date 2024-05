Esteban Ocon ha pasado a la acción. El francés, actual piloto de Alpine, ha dicho 'basta' tras todas las críticas recibidas por su temeraria acción en Mónaco que le valió su retirada y que casi le cuesta la carrera a Pierre Gasly, su compañero de equipo. Todo, en la primera vuelta.

En una primer vuelta que, según Bruno Famin, jefe de la marca francesa, iba a traer consecuencias. Que dio lugar a muchos rumores sobre la participación de Ocon en Canadá y que ha terminado por agotar la paciencia de quien fuese compañero de Fernando Alonso.

Ha respondido de forma tajante en su cuenta de 'X', donde además ha confirmado que va a estar en la prueba de Montreal.

"Me entristece el abuso que he recibido"

"Mucho se ha hablado tras Mónaco. He recibido algunos mensajes de apoyo, pero me entristece por todo el abuso y la negatividad que he recibido sobre mi carácter, mi pilotaje y mi carrera", cuenta.

Y sigue: "Estas declaraciones totalmente desinformadas, estas burdas distorsiones, han sido hirientes, inexactas y dañinas".

"Desde que empecé en el mundo del motor siempre he tenido una visión humilde y profesional, y también respeto. Todo, desde muy joven", insiste.

"A veces hay contacto"

En ese sentido, habla de su trayectoria con sus compañeros de equipo. Tanto Alonso como Pérez y Gasly tuvieron o tienen sus más y sus menos por cómo se comporta con ellos en a pista.

"A menudo empezamos cerca y eso se traduce en batallas en la pista y a veces en contacto. Me he equivocado, por supuesto. Somos atletas. Vamos al límite para conseguir ganar carreras", continúa.

Porque ha confirmado que por Gasly lo que siente es respeto "como compañero de equipo y como rival".

"Hemos trabajado juntos, colaborando profesionalmente en el equipo. Así seguirá siendo", sentencia.