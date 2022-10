Esteban Ocon cambia su unidad de potencia y saldrá desde el pit lane. El francés estrenaba un nuevo suelo en Austin, aunque no logró sentirse cómodo con el monoplaza y cayó en la Q1.

El piloto de Alpine era el elegido para utilizar este nuevo suelo mientras que, Alonso, cambiaba partes de su motor y era penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida. Al final, Ocon protagonizó una de sus peores clasificaciones mientras que Alonso terminó noveno.

"No me he sentido cómodo con el coche durante el día. Ha sido un día duro. Nos hemos quedado fuera en Q1 y eso siempre es complicado de aceptar. Más cuando tienes un coche competitivo y tras ser quintos en Japón", aseguró el galo tras la qualy.

Tras estos problemas del Ocon, Alpine ha decidido que él también estrene unidad de potencia. Una decisión que le obliga a salir desde el pit lane, aunque dada su clasificación, no cambia mucho el resultado, ya que habría salido desde la decimoséptima posición.