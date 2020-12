Sebastian Vettel y Ferrari separaban sus caminos tras el GP de Abu Dabi después de seis largos años juntos. El tetracampeón no logró el sueño de cualquier piloto, ganar un mundial vestido de rojo, ganar un mundial con la escudería más importante del 'Gran Circo'. A pesar de todos los altibajos, el alemán es el tercer piloto de Ferrari con más victorias, catorce, por detrás de las 72 de Michael Schumacher y de las 15 de Niki Lauda.

Vettel cantó una canción en su vuelta de honor dedicada al equipo, quienes le esperaban con un trofeo como símbolo de agradecimiento por todos los años juntos y los logros conseguidos. Después el alemán y su compañero de equipo, Charles Leclerc, intercambiaron sus cascos, pero el alemán añadió una bonita dedicatoria que sorprendió al monegasco.

"Para Charles, eres el piloto con más talento con el que me he cruzado en mis 15 años en Fórmula 1. No lo desaproveches, pero asegúrate de que hagas lo que hagas siempre vas a ser feliz y vas a sonreír. Gracias por todo", había escrito Vettel en el casco que le ha dado a Leclerc.

"Aprendí mucho de ti como persona y como conductor en estos dos últimos años. Gracias por empujarme a mejorar todo el tiempo, ha sido un honor ser tu compañero de equipo y sinceramente te deseo lo mejor. Conductor top y hombre top", despidió Leclerc a Vettel en sus redes sociales.

Lo que tampoco se esperaba el alemán era el casco con el que corrió Leclerc y que posteriormente le regaló. Y es que el joven monegasco quiso hacer honor a su compañero de equipo, quien ya es una leyenda de la Fórmula 1 con sus cuatro títulos con Red Bull, y el casco que lució en Abu Dabi estaba dedicado a él.

Con un agradecimiento en alemán, "Danke Seb", en la parte superior del caso y en el lateral el número 16 de Leclerc estaba hecho de numerosas fotos de ambos pilotos juntos. "Estoy muy agradecido a Charles por haber rodado hoy con un casco dedicado a mí", confesó Vettel sobre Charles.

Dos caminos que se separan, el de Vettel para comenzar una nueva etapa con Aston Martin y el de Leclerc continúa en Ferrari con Carlos Sainz de compañero.