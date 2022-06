La situación de Mick Schumacher en Haas es desconcertante. Porque el equipo ha lanzado mensajes contrarios en las últimas semanas: de las duras críticas a pedir que no le señalen.

Y Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1, tiene claro que si Michael Schumacher estuviera junto a su hijo estas críticas no se producirían y Haas estaría callado pasara lo que pasara con Mick.

"Si Michael estuviera aquí, sería él el que le mostraría a Guenther a dónde ir. Eso ayudaría mucho...", ha afirmado Ecclestone a 'RTL'.

¿Qué pasará con su futuro en la competición?: "Si molesta al equipo y lo echan, entonces surge la pregunta: ¿Hay otro equipo listo para acogerlo? Así que sufre un poco y espera que alguien le dé una oportunidad".

Cree Ecclestone que merece una oportunidad en F1: "Él tiene las habilidades, así que se trata de si un equipo quiere ficharle e intentar ver si es tan bueno como su padre".

"No necesita que la gente le diga lo malo todo el tiempo. Necesita a alguien que lo ayude y no lo critique demasiado. ¿Puede hacer eso Guenther y darle consejos y no al revés?", sentencia el que fuera jefe del Gran Circo.

Todo son rumores alrededor de Mick. En Inglaterra han apuntado que Haas prefiere a Antonio Giovinazzi para la temporada que viene. Unos rumores que no se han confirmado. ¿Se quedará sin sitio el hijo de Schumacher?