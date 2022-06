Mick Schumacher ha sufrido dos accidentes esta temporada que han costado millones de euros a Haas. Desde su equipo le lanzaron varias advertencias... y ahora piden que no se señale al joven piloto. Una contradicción en toda regla del jefe de la escudería estadounidense, Gunther Steiner.

"Somos un equipo. Yo necesito a Mick y él nos necesita. Juntos podemos ser fuertes. La división no es buena para él y se aprecia mucha agitación externa", ha expresado el jefe de Haas.

Asegura que lo único que quiere es "quitarle presión" a Schumacher: "Se nos está atribuyendo que tenemos la culpa de todo y no es así. Estoy tratando de quitarle presión a Mick, queremos que tenga éxito y no hay ningún frente abierto".

Pero la hemeroteca no miente. Porque el propio Steiner, el pasado 10 de junio, afirmó que tendrían "una conversación seria" con el piloto: "Tendremos una conversación seria porque en algún momento nos quedaremos sin recambios... No podemos seguir fabricándolos".

"Y esa cantidad de dinero que tiras no puedes hacerlo físicamente. Así que tenemos que asegurarnos de que aquí no pase nada. No tienes cinco moldes para carenados, tienes un molde y si sigues haciéndolos lleva tiempo... pero sobre todo, no puedes seguir gastando el dinero que no tienes", dijo entonces.

Unas declaraciones que demuestran que fue el propio jefe de Haas quien lanzó esas advertencias y no vinieron desde fuera. Porque sí, en Haas han sido los primeros que se han enfadado por los accidentes de Mick.

Primero en Arabia Saudí y después en Mónaco. Y en los dos accidentes partió el coche por la mitad. El joven Schumacher no ha sumado ningún punto en este comienzo de temporada. Su compañero, Kevin Magnussen, ha sumado 15. Una diferencia abismal. Y en Haas, aunque ahora lo nieguen, sí han cuestionado a Schumacher.