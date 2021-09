Nikita Mazepin, piloto de Haas, no se ha mordido la lengua tras la clasificación del GP de los Países Bajos de Fórmula 1. El ruso ha cargado duramente contra Mick Schumacher, al que acusa de haberle "jodido" su último intento en clasificación.

"Me ha jodido mi última vuelta en clasificación y lo ha hecho a propósito", afirma.

Mazepin va más allá: "Si lo haces una vez y no lo sabías está bien, pero si lo haces dos veces es adrede".

"No me gusta. No debería haber una tensión en el equipo. Estoy jodido", sigue Mazepin.

Y es que el ruso está algo quemado con lo que está pasando: "Estoy molesto. No debería haber sido tan difícil. Las reglas en un equipo de F1 funcionan".

"Un fin de semana eres el primero coche y el siguiente el segundo. En este yo era el primero. En Imola era el segundo, y cuando pasé al primero me llevé una buena bronca. Ahora pasa esto. Mi compañero me mete adelanta y luego me mete en tráfico", sentencia.

Tanto él como Schumacher vivieron una de las escenas más peligrosas de la clasificación en Zandvoort cuando, precisamente, Mazepin trató de pasar al alemán.

En ese momento, Vettel venía en vuelta y le frenaron. Le destrozaron el crono y cayó en Q1. Por suerte no hubo que lamentar accidente.

