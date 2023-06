En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Marc Márquez cambie Honda por Ducati. Jorge Lorenzo, expiloto de MotoGP, cree que esto podría pasar y que sería muy buena noticia para las dos partes implicadas.

Pero en Ducati parece que no quieren saber nada de estos rumores. Incluso dejan un comentario llamativo sobre el piloto español. Lo ha dicho Claudio Domenicali, CEO de la marca, en declaraciones a 'Sky Sports Italia'.

"Marc tiene un talento extraordinario, no tiene que demostrar nada, lo está haciendo muy bien. Pero Ducati saca su fuerza del trabajo con sus pilotos, con el espíritu de familia. Los resultados nos están dando la razón y seguiremos así", dice.

Y elogia a Pecco Bagnaia, campeón de MotoGP: "Es un talento extraordinario, infravalorado. Todavía comete algunos errores, pero si no los hubiera cometido estaríamos aquí quejándonos de que el campeonato es monótono".

"No sólo tenemos a Bagnaia, sino también a Enea Bastianini, Jorge Martín y otros jóvenes por desarrollar...", recuerda Claudio.

No es la primera vez que Ducati no quiere saber nada de los rumores sobre Márquez. Parece que tienen muy clara su postura, pero en el mercado de MotoGP todo puede pasar. Si Marc se acaba desvinculando de Honda, quizá su discurso cambie. O no.

El de Cervera finaliza su contrato en 2024. Y todavía no hay noticias de una posible renovación. La moto sigue sin ser competitiva y parece complicado que pueda aspirar a su séptimo título de MotoGP en estas condiciones.