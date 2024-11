El año que viene podrían saltar chispas en Ferrari. Está Charles Leclerc, el piloto mejor valorado... y llega Lewis Hamilton, el gran campeón de la Fórmula 1 con siete mundial. Y el monegasco cree que es su momento para demostrarle a todo el mundo el piloto que es y que puede ser. En definitiva, que puede aspirar al campeonato.

En el podcast 'Box box' dice Charles que está deseando ver de lo que es capaz el curso que viene: "Así que será un gran reto para mí, pero estoy deseando que llegue. Por un lado, podré aprender de Lewis en el mismo coche que él, lo cual es genial".

Pero también le desafía: "Pero también intentaré demostrar de lo que soy capaz de hacer con el mismo coche que él, y eso es una gran motivación para mí".

Ferrari está completando un buen año en cuanto a resultados, aunque no han podido luchar por el título. Pero tanto Charles como Carlos Sainz han logrado victorias. Y en 2025 el objetivo es estar más arriba para ser campeones.

"Estoy seguro de que Ferrari será el próximo equipo en ganar el campeonato del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir trabajando duro", sentencia Leclerc.

Hace mucho que no es el momento de Ferrari. Desde Kimi Raikkonen 2007 no ganan el mundial de pilotos y desde el 2008 no conquistan el mundial de constructores.