No sería una locura decir que Ferrari ha perdido el Mundial, a falta de seis carreras para que finalice la temporada 2022, más por demérito suyo que por mérito de Red Bull.

Los de Maranello arrancaron el año como un tiro a ojos del Golfo Pérsico, pero no han sabido seguir el rebufo a los de las bebidas energéticas... que además les han 'bailado' en lo que a términos de estrategia se refiere.

Analizando la actualidad de la 'Scuderia' en una entrevista concedida a 'L'Équipe', Luca Cordero di Montezemolo, exjefe de Ferrari y presidente del equipo entre 1991 y 2014, ha hablado de la figura de Mattia Binotto, actual jefe.

"Tienes que estar presente día y noche. Tienes que ser muy político para apoyar a tu equipo. Tienes que ser fuerte y mantener a tus tropas unidas", ha explicado el artífice de los años dorados de Michael Schumacher junto a Jean Todt (no tanto con Stefano Domenicali).

"La Fórmula 1 es algo muy especial. El simple hecho de ser un buen gerente o un hombre de marketing no garantiza el éxito en la categoría reina. Se necesita pasión y dedicación", ha señalado.

Montezemolo no hurga en la herida de los fallos de este año: "Ha cometido errores, ¿y qué? En mi época también cometimos errores, como pasó en Mercedes y Red Bull Racing. Ferrari está expuesto a mucha más atención de los medios. Y Ferrari no perdonará nada porque es Ferrari".

"Mattia Binotto es lo suficientemente inteligente como para proteger siempre a su equipo. Atrapa balas para su gente. Los errores tienen que ser entendidos y luego corregidos. Binotto es un excelente director técnico, pero dirigir el departamento de carreras de Ferrari es diferente", ha añadido.

Sobre si Ferrari debe ponerse en manos de otra persona, el italiano se muestra contundente: "¿Deberías cambiar al jefe del equipo? Quién soy yo para decir eso. Ferrari es como la bandera italiana, un monumento nacional. Antes de traer a Jean Todt a Maranello en 1993, pensé en esta elección durante mucho tiempo. Hubo un gran circo en los medios. Si estuviera buscando un nuevo jefe, también buscaría fuera de la Fórmula 1".

Eso sí, Montezemolo no duda en aconsejar a Binotto: "Si sólo prestamos atención a lo que están haciendo Red Bull Racing o Mercedes-Benz, entonces el problema no se resolverá. Tenemos que reinventarnos, crear una nueva dinámica. Ferrari ha construido un coche extremadamente competitivo. Una sola persona no gana títulos mundiales. La Fórmula 1 es un deporte de equipo".