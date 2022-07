Carlos Sainz padre ha hablado después de que su hijo lograra la primera victoria de su carrera deportiva en Fórmula 1. Ha destacado el buen trabajo que está haciendo Ferrari, a la vez que confiesa se emocionó. Sainz padre no pudo estar en Silverstone, pero fue testigo de la victoria de su hijo desde Mallorca.

Así lo ha asegurado en declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport': "La vi desde casa, en Mallorca y sí, me emocioné", confesó.

Ha destacado además que por fin este año tiene un coche ganador. ''Este es el primer año que tiene un coche para ganar. El año pasado sin la mala suerte del coche de seguridad podría haber ganado en Monza, pero en general hasta antes de 2022 se habría necesitado una lotería para ganar", aseguró.

También ha dicho que esperaba que ganara algo antes, pero los diferentes problemas que ha tenido en diferentes carreras y su manera de conducir, que no se termina de adaptar al Ferrari, han retrasado este momento tan deseado por la familia y amigos de Sainz.

"Fue un día importante para él, para sus amigos y, en consecuencia, para toda la familia. Detrás de esta victoria hay muchos años de sueños, sufrimiento, trabajo, esperanza, alegría, tristeza, de vida"

¿Debe Ferrari apostar por Sainz o Leclerc?

Carlos Sainz padre no ha querido mojarse sobre qué piloto de Ferrari debería tener preferencia, ya que como él dice, no es la persona adecuada para hablar de eso. Aún así, sí que ha aplaudido el trabajo de la escudería italiana y todo el progreso que han tenido los de Maranello para tener un coche ganador esta temporada.

Además, también ha querido destacar que el equipo ha tomado las decisiones correctas en lo que llevamos de temporada: "No soy la persona adecuada para hablar de esto. Me parece que Ferrari está haciendo un buen trabajo. Desde el año pasado hasta este año hemos visto un gran progreso, tanto con el motor como con el coche en su conjunto. Creo que han hecho las cosas bien hasta ahora, de la manera correcta. Y no por casualidad: cada decisión es el resultado de cálculos".

"Conociendo el equipo desde dentro, veo un buen equipo de ingenieros y un buen par de pilotos. Siempre se puede hacer mejor, pero veo un gran trabajo. Que en algún momento habrá que apostar por uno es algo que Carlos y Charles tienen claro de primeras. Saben muy bien que no hay piloto más importante que Ferrari", ha zanjado.