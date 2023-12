Red Bull no ha tenido rival. El siguiente equipo en la clasificación de la Fórmula 1, Mercedes, ha terminado con menos de la mitad de puntos. Y desde la escudería de las bebidas energéticas celebran que Toto Wolff y los suyos mantuvieron su concepto de monoplaza.

Christian Horner, jefe de Red Bull, así lo ha dicho en una entrevista a 'Auto Motor Und Sport': "Nos sorprendió mucho ver que Mercedes se aferraba a los conceptos que claramente habían fallado el año anterior...".

Sobre Ferrari, también apunta sorprendido su bajada de rendimiento: "Lo que nos sorprendió fue que Ferrari tenía un coche muy bueno el año pasado y, por la evolución natural de eso, esperábamos que fuera un contendiente muy ajustado este año".

Desde el comienzo de temporada en Red Bull se dieron cuenta que su coche era muy superior al resto: "Ciertamente, al salir de Bahréin, sentimos que teníamos un paquete realmente bueno, pero no sabíamos si era específico del circuito".

"Sólo cuando has tenido una muestra de dos o tres y has ido a un par de circuitos más problemáticos, como Melbourne, ya dices: 'Vale, no, esto es real'. Se necesita una muestra de algunas carreras para obtener una visión general clara", sentencia Horner.

El RB19 ha sido uno de los coches más dominantes de la historia de la Fórmula 1. Y en 2024 esperan mejorar en algunas funciones, por lo que sus rivales mucho tendrán que avanzar para alcanzar a Max Verstappen y a Sergio Pérez.