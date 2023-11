A pesar de que Red Bull ha confirmado a Sergio Pérez para 2024, los rumores continúan. El propio Max Verstappen ha alimentado las dudas porque ha asegurado que no es decisión suya quién sea su compañero la próxima temporada.

Daniel Ricciardo es el otro nombre que suena con fuerza, ahora en AlphaTauri. En la previa del Gran Premio de Brasil ha sido preguntado por estos rumores. Y él prefiere no hablar de ello y centrarse en su escudería. Al menos de momento.

A la pregunta de si ha pensado en su futuro, Ricciardo lo deja claro: "No, no lo he hecho".

"Obviamente, todo lo relacionado con mi contrato el próximo año ha estado relacionado con AlphaTauri. Así que sí, puedo decir eso", expresa Ricciardo.

Daniel firmó una carrera absolutamente espectacular en Austin. En algunos momentos en ritmo de los mejores. Su regreso ha sido magnífico. Y ahora le quedan tres carreras para seguir demostrando que puede ocupar el sitio de Checo.