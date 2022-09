Llegar a tener un asiento en la Fórmula 1 no es nada fácil. Aunque seas un piloto al que le sobre calidad, si no cuentas con patrocinadores ni dinero no podrás llegar a la cima. Ralf Schumacher, hermano de Michael y piloto de Fórmula 1 entre los años 1997 y 2007, ha detallado las cantidades de dinero que hay que pagar en diferentes categorías hasta terminar llegando a la F1.

Para empezar, hay que destacar que se empieza en el karting con seis o siete años. Y el simple hecho de entrenar sobre uno de ellos ya supone un desembolso de dinero. Tal y como dice Ralf en 'Motorsport-Total.com', hay que pagar 250 euros cada día de entrenamiento en los karts, con una duración de una hora.

Para participar en una competición común de karting, la cantidad a pagar es de unos 25.000 euros. Sin embargo, si el joven piloto va a participar en una competición de karts internacional, el precio asciende hasta los 250.000 euros.

Ralf destaca que los primeros años "no son tan caros" pero después sí: para participar en la Fórmula 4, hay que pagar 300.000 euros por una temporada. Para la Fórmula 3, entre 900.000 y 1,3 millones de euros.

Por último, llega la Fórmula 2. Aquí es donde el precio es más elevado, ya que las cantidades a pagar son de entre dos y tres millones de euros, dependiendo del equipo en el que recales. Así pues, la cantidad total a pagar hasta llegar a la Fórmula 1 es de entre 13 y 15 millones de euros. En la actual parrilla, hay pilotos como Jack Doohan o Logan Sargeant que suenan para estar en la parrilla de Fórmula 1 del año 2023.

Además, la polémica de este año entre Alpine, McLaren y Oscar Piastri ha hecho a la escudería francesa replantearse si dejar de invertir en jóvenes pilotos. El australiano se ha formado en la Academia de Jóvenes Pilotos de Alpine, pero finalmente ha terminado 'abandonando' a los franceses y fichó por los británicos.

¿Debe la F1 costear a los jóvenes pilotos?

Este motivo económico supone un problema para muchos pilotos, que ven cómo por la falta de recursos se quedan a mitad del camino de cumplir su sueño. Es por ello que Ralf Schumacher cree que la Fórmula 1, que además está ahora mismo en auge, debería ayudar a los jóvenes pilotos con su promoción "para que puedan conducir con presupuestos decentes".

Sobre cuándo volverá a haber un piloto alemán en la Fórmula 1, Schumacher lamenta que desapareciera la Fórmula 3 alemana, ya que por esa competición pasaban pilotos de calidad. "Renunciar a la Fórmula 3 fue un gran error. Era la puerta de entrada a la Fórmula 1. Por allí pasaban todos los grandes nombres".