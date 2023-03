Ni Carlos Sainz ni Charles Leclerc han subido todavía al podio en las dos carreras que se han disputado del mundial de Fórmula 1. Resultados decepcionantes para Ferrari, que el pasado invierno realizó importantes cambios con la llegada de Fred Vasseur como jefe de equipo.

Pero las cosas, al menos de momento, no han cambiado. Flavio Briatore ha sido muy crítico con la gestión de Ferrari en una entrevista a 'Corriere della Sera': "En Maranello la gente tiende a hablar durante el invierno, cuando tendrían que hacer un análisis profundo de por qué no han ganado en más de 15 años".

"No veo que la gestión de Ferrari esté muy implicada en esto. Cambiar un poco no es suficiente. Necesitan personalidades de peso en el equipo, ahora no hay ninguna", afirma.

Recuerda a Mattia Binotto: "Hizo un buen trabajo, el Ferrari del año pasado era competitivo, pero entonces acaparó demasiadas responsabilidades, y eso crea problemas. Las normas cambiaron y les perjudicaron; tendrían que haber dado un puñetazo en la mesa y mantenerse firmes".

Y cree que Ferrari debería mirar el trabajo que ha hecho Aston Martin: "Conozco a Lawrence Stroll desde hace 30 años, es un auténtico entusiasta de la Fórmula 1 y un empresario exitoso. Empezó como patrocinador, y después de comprar Racing Point ha fichado a mucha gente de Red Bull y de otros equipos. Ha invertido en el túnel de viento y en la nueva sede en Silverstone. Si quieres crecer, has de hacerlo así".

La realidad es que el último título de pilotos de Ferrari fue allá por 2007 con Kimi Raikkonen en la escudería. Ni la etapa de Fernando Alonso ni la de Sebastian Vettel devolvió la gloria a los de Maranello.