Sin duda se trata del rumor que más está agitando la prensa deportiva en las últimas semanas en pleno mercado veraniego de fichajes.

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo acabe en el Atlético de Madrid debido a que el Manchester United no disputará la Champions League la próxima temporada ha ido cobrando una fuerza que tras la última reacción del portugués parece irreal.

Primero, por la parte de la propia hinchada colchonera. Si la Unión Internacional de Peñas del cuadro rojiblanco rechazó su incorporación alegando que es "la antítesis de nuestros valores", posteriormente fueron los propios aficionados los que se mostraron en contra en el partido de pretemporada ante el Numancia en Burgo de Osma.

"CR7 not welcome", rezaba la pancarta que exhibieron. Pues bien, la cuenta 'cr7madridy_' de Instagram ha publicado la imagen y Cristiano no ha dudado en responder.

Lo ha hecho de forma irónica a través de tres emojis de risas, pero también, en otro post, se ha mostrado más tajante sobre los rumores que le sitúan en uno u otro equipo.

"Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", ha escrito el '7' en la mencionada red social.