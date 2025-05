La contundente respuesta de Carlos Sainz: ¿Ganaría a Alonso y a Verstappen con el mismo coche?

Carlos Sainz ha sido entrevistado por Josep Pedrerol en 'El Cafelito'. Ha repasado su momento actual en la Fórmula 1, su salida de Ferrari, cómo se encuentra el proyecto de Williams y otras muchas cosas. Josep le hace un test rápido y destaca una pregunta: "¿Ganaría a Fernando Alonso y a Max Verstappen si tuviera el mismo coche? Y lo tiene claro, sí.

Se considera más "cerebral" que "pasional". Preguntado por su "peor decisión" de la F1 no se moja: "No me viene nada a la cabeza".

Elige a Ayrton Senna como el mejor piloto de la historia: "El más carismático y con más talento".

Sobre su padre apunta que "seguramente" sería un buen presidente del Real Madrid, pero que de la FIA "mejor todavía". Sainz Sr ha postulado su candidatura para presentarse a las elecciones de la FIA.

Sí volvería a Ferrari, aunque "en un futuro lejano". Y por último, sobre si se ve campeón de la Fórmula 1, espera que "sea pronto".