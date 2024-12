La contundente declaración de intenciones de Aston Martin: "Queremos cambiar el juego..."

"Esto no es un proyecto humilde..."

Aston Martin se planta. La escudería británica se ha cansado de los malos resultados y manda un mensaje ambicioso de cara a un futuro en el que quiere volver a las posiciones altas de la parrilla.

2024 ha sido un año complicado para Aston Martin y sobre todo para Fernando Alonso. El asturiano no ha tenido un monoplaza competitivo y eso ha terminado resultando en un rendimiento que se aleja mucho de lo que quiere Fernando.

El bicampeón del mundo ha estado avisando toda la temporada a Aston sobre los problemas del coche y los errores que debían solucionarse. Por fortuna para Alonso, la escudería parece haber cambiado de mentalidad y asegura que los objetivos serán mucho más ambiciosos a partir de ahora.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, alza la voz en una entrevista con el medio 'The Race' para mandar un mensaje de hambre de cara a las temporadas que vienen: ""Esto ya no es Force India ni Racing Point y no es un proyecto humilde. Tenemos que llegar a la zona alta. Hay que cambiar el juego y es algo para lo que hemos crecido".

El directivo luxemburgués reconoce que Aston tiene la capacidad y los recursos para poder volver a esa "zona alta". Lo cierto es que ya lo consiguieron en la primera temporada de Alonso. Con el asturiano al máximo nivel y un coche que le ayude a potenciar su estilo de pilotaje, Aston Martin puede revertir una situación que ha dejado un 2024 para olvidar.