La confesión de Fernando Alonso sobre su futuro en F1: "Si un día me siento más lento..."

Fernando Alonso renovó su contrato con Aston Martin y estará en la Fórmula 1 al menos hasta 2026. Pero no hay descartado una nueva prórroga del acuerdo. Porque si con el nuevo reglamento el coche es competitivo, el asturiano no quiere dejarlo. Eso sí, ha realizado una confesión: lo dejará el día que sienta que su compañero es más rápido que él.

Lo ha dicho en el podcast 'Chequered Flag': "Creo que mi confianza en mí mismo siempre estará ahí hasta que llegue un día en que no me sienta cómodo en el coche, me sienta más lento que mis compañeros de equipo, o más lento de lo que creo que es posible con el coche".

"Si llega esa fecha, probablemente levantaré la mano y dejaré de competir porque no disfrutaré más", dice el bicampeón del Gran Circo.

Reconoce que en este 2024 ha tenido carreras difíciles en las que no se sintió cómodo: "Ha habido un par de carreras en las que quizá no me sentí cómodo con el coche o no estaba súper motivado".

Sufrió una infección intestinal que le tuvo mermado durante varios fines de semana. Pero a pesar de ello ha demostrado que es el piloto número 1 de Aston Martin. Muy por encima de Lance Stroll, hijo del gran jefe de Aston Martin, Lawrence Stroll.

Ese día todavía no ha llegado. Ni mucho menos. Fernando logró ocho podios en 2023, ha sumado puntos en 2024 y no descarta estar en la lucha en el futuro. Porque de su lado tiene, por fin, a Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1. También a Enrico Cardile. Ambos serán los responsables del futuro monoplaza verde.