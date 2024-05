Andretti se sigue moviendo para entrar en la Fórmula 1 a pesar de los continuos rechazos. Está trabajando en Silverstone junto a otros equipos y ha puesto en marcha un plan de contratación de muchos ingenieros. Pero parece que la decisión de la FIA no cambia: no quieren un undécimo equipo en la competición a corto plazo.

Por ello, Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, ha aconsejado a Michael Andretti que se centre en buscar la oportunidad de comprar un equipo de la parrilla y no en crear uno de cero. Así lo ha señalado en declaraciones a 'Reuters' después del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana.

"No tengo ninguna duda de que a la FOM y a Liberty Media les encantaría ver otros conjuntos. Yo le aconsejaría a Andretti que comprara otro equipo, no que viniera como undécimo", apunta.

Y señala que a algunas escuderías les vendría bien el cambio: "Creo que algunos equipos necesitan refrescarse. ¿Qué es mejor? ¿Tener once escuderías como número o diez y que sean fuertes? Sigo creyendo que deberíamos tener más equipos, pero no cualquiera, sino los adecuados, no se trata del número, sino de la calidad".

"Se trata de tener al equipo adecuado, de no perder la oportunidad de que alguien como General Motors, con una unidad de potencia, llegue a la Fórmula 1. Imagina el impacto, tenemos tres carreras en Estados Unidos, pero no un equipo. Estoy muy contento de. Tener a Ford pero imagina tener a General Motors y tener pilotos estadounidenses", dice sobre el mercado de América del Norte.

La F1 sí quiere a General Motors en la Fórmula 1. Son conscientes de que atraerían a más publico de Estados Unidos. Sin embargo, rechazan la entrada de Andretti a corto plazo. Siempre y cuando no compren una de las actuales escuderías de la parrilla, claro.