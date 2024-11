A pesar de que en los últimos días se haya 'calentado' a opción de que 'Checo' Pérez salga de Red Bull, aterrice Carlos Sainz en Milton Keynes y Franco Colapinto ocupe su lugar en Williams, mucho tendrían que cambiar las cosas para desembocar en este escenario.

La vía de las bebidas energéticas estuvo abierta para el '55', sí, pero los austriacos no quisieron arriesgarse a apostar por el todavía piloto de Ferrari dadas las tensas situaciones que se vivieron en el pasado con Max Verstappen.

De hecho, para Damon Hill, ese 'no' de Red Bull es una buena señal para Sainz, cuyo nivel lleva siendo muy alto en las últimas temporadas.

"¿Cómo se le puede criticar realmente? Tal vez no sea tan rápido como Charles Leclerc a veces, pero, sin duda, es un excelente piloto de carreras. Al fin y al cabo, se va a otro equipo, me tomo como un cumplido que no vaya a Red Bull", ha explicado el campeón del mundo de 1996 en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Eso sí, Hill entiende la decisión de Ferrari: "Han elegido a una figura tremenda como Lewis Hamilton. La reputación, la fama y los resultados de Hamilton son enormes, es muy difícil enfadarse por ser sustituido por alguien así".

"Creo que le puede consolar el hecho de que le sustituya un siete veces campeón del mundo, alguien con más de cien victorias en grandes premios, en lugar de un piloto menos exitoso", ha zanjado.