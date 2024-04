Son los últimos meses de Lewis Hamilton con el volante de Mercedes. El equipo que le ha llevado a la gloria de la Fórmula 1. Y reconoce que no sabe cómo afrontar la transición hacia Ferrari, donde compartirá equipo con Charles Leclerc.

En una entrevista a 'Autosport' en la previa del Gran Premio de China reconoce que tiene una conversación pendiente con Toto Wolff. "Creo que empezará con una conversación con Toto, porque no sé cómo manejarlo...", apunta el siete veces campeón del Gran Circo.

Reconoce que afronta una situación totalmente nueva: "Nunca he estado en esta posición antes a estas alturas del año".

"Cuando dejé McLaren fue hacia el final de la temporada. No llegué a Mercedes hasta, creo, diciembre, cuando me ajustaron el asiento por primera vez, una vez acabada la temporada. No estoy muy seguro de cómo voy a manejarlo", dice el piloto británico, que está sufriendo mucho con el Mercedes en este 2024.

Quiere mejorar. No se conforma con estos pobres resultados: "Ahora mismo, quiero terminar en lo más alto. Toda mi energía está puesta en esto. Por supuesto, hay ilusión por el futuro. Pero ahora mismo estamos atravesando un momento difícil. Ese es mi reto...".

Trabaja con los ingenieros de Mercedes para encontrar soluciones: "Ahí es donde va toda mi energía, en intentar averiguar cómo podemos volver a la cima. ¿Cómo puedo trabajar con los chicos? ¿Cómo puedo dar mejores informes, darles una mejor dirección para volver a luchar en el frente?".

"Soy un competidor ante todo, así que quiero ganar. Pensar sólo en el año que viene no me va a ayudar a conseguirlo", sentencia Lewis.