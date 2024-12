Alpine quiere hacer las paces con Ocon... después de apartarle antes de tiempo

La etapa de Esteban Ocon en Alpine no terminó de la mejor manera. La escudería le retiró el asiento en la última carrera, en Abu Dabi, para dar paso a Jack Doohan. Porque no querían que disputara los test de postemporada con Haas y esa fue la manera que encontraron de 'castigarle'.

Y después de aquello ahora le abren las puertas de la fábrica, de Enstone, para que el galo pueda acudir a despedirse de quienes han sido sus compañeros de equipo durante el último lusto.

Quien le ha abierto las puertas ha sido Oliver Oakes, uno de los grandes jefes de Alpine. "Esteban puede tener un pasillo de honor si quiere. Tiene que pasar por aquí, hablo en serio. La gente habla mucho, pero creo que eso no es del todo correcto. Al final del día, él tenía una opción. Eligió empezar con su nuevo equipo antes. Eso está bien, no tengo problema con eso", dice en palabras que recoge 'SoyMotor'.

"Hemos estado intercambiando mensajes, y he sido honesto: es bienvenido a venir a Enstone si quiere, tal como estaba planeado. También he sido muy honesto al decir que ha sido una parte importante del equipo, no solo en años anteriores, sino incluso durante mi breve período aquí", dice uno de los jefes del equipo francés.

Parece que quieren acabar bien a pesar del lío que se montó antes de Yas Marina: Ocon pidió hacer los test y Alpine se negó... quitándole el asiento antes de tiempo.

"Tengo mucha admiración por él, pero también creo que tenemos que hacer lo correcto para nosotros, y poner a Jack en el coche antes nos da una gran ventaja de cara al próximo año", ha sentenciado Oakes. En los test de pretemporada ya se pudo ver a Esteban con sus nuevos colores de Haas.