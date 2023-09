Tras la pérdida de confianza que sufrió 'Checo' Pérez con su accidente en el GP de Mónaco, el piloto de Red Bull ha confesado que ha necesitado ayuda profesional, ya que los malos resultados le han acabado afectando en su vida personal.

Y es que, los 177 puntos que le distancian de Max Verstappen en el Mundial de Pilotos son la prueba más evidente de que el piloto mexicano no está viviendo su mejor temporada en el 'Gran Circo'.

Por ello, a través del medio neerlandés 'De Limburguer', Pérez ha confesado que empezó a notar como su confianza decaía a partir del GP de Miami a pesar de que, a principio de la temporada, "el coche iba perfecto".

"Los coches evolucionan durante el año. Después de Miami, las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un monoplaza diferente que ya no me iba tan bien. Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza decayó. Como resultado, la conducción también fue mucho peor", asegura el de Guadalajara.

"Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu esposa y tus hijos. Así que contraté a un entrenador mental porque mi familia merece tener a ese padre alegre en casa", añade.

Asimismo, 'Checo' confirma que fue una de las mejores decisiones posibles: "Junto con mi entrenador, trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto".

"Como resultado, he vuelto a encontrar la positividad. Ahora tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días. En la pista, pero ciertamente también fuera de ella. En parte, por eso nunca me cansaré de la Fórmula 1. Es realmente sorprendente lo que este deporte todavía me ofrece", concluye Pérez.