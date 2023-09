Empezó 2023 plantando cara a Max Verstappen, pero la realidad actual de Sergio Pérez es que está lejos de su compañero de equipo e incluso lejos del podio en las últimas carreras. Algo imperdonable con este Red Bull con tanto rendimiento.

Se acumulan las críticas en cuanto a su nombre, las suspicacias sobre sus sustitutos... y el mexicano mientras asegura que puede ser campeón de la Fórmula 1 en el año 2024.

"Me atrevo a decir que ahora estoy de nuevo al 100%. Y también tengo de nuevo la convicción de que puedo tener una oportunidad de pelear por el título el año que viene", ha expresado el segundo clasificado del campeonato en una entrevista al medio 'De Limburger'.

Reconoce que ha pasado muy malos momentos. Sobre todo este pasado verano: "Tuve muchos problemas en el verano. Al principio estaba peleando por el título, pero a partir de mayo eso cambió".

"Estaba pilotando sin confianza. En un momento dado, simplemente no estaba ahí. Eso fue muy duro. Al estar con un equipo de primer nivel, la presión por rendir aumenta rápidamente. Pero no me di por vencido y seguí trabajando duro con los ingenieros para solucionar las cosas", ha comentado Pérez.

¿Cuándo ha vuelto esa supuesta confianza? "Mi confianza en mí mismo volvió cuando me di cuenta de que había ganado carreras por mi cuenta a principios de este año...", ha sentenciado Checo, que promete 'guerra' en Red Bull para el curso que viene... siempre que el equipo se lo permita.