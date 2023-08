Fernando Alonsoha demostrado en múltiples ocasiones que la edad es solo un número. Algunos no se cree que pueda tener 42 años y tenga el talento, la habilidad y la pasión de un veinteañero.

El asturianorestó importancia a la edad este miércoles en 'Pit Debrief: "No se trata de juventud, se trata de ir rápido". Puede que algunos lo hayan tomado al pie de la letras las declaraciones del bicampeón del mundo.

El último desafío 'Grill de Grid' de la Fórmula 1 consistía en ordenar los 20 pilotos de la parrilla desde el más joven al más mayor. Lance Stroll y Charles Leclerc cometieron un error, que fue el de colocar a Alonso como el menor.

En realidad la intención del monegasco y el canadiense era situarle en la casilla del más veterano, por lo que debían hacerlo dede abajo, por lo que rectificaron.

La cuenta oficial de la Fórmula1 bomeó en sus redes sociales sobre este lapsus: "Fernando Alonso....¿el piloto más joven de la Fórmula 1?. Estamos seguros de que apreció sus respuestas originales", añadieron.

Fernando Alonso....the youngest driver in Formula 1?! 😆

We're sure he appreciated your original answers, @lance_stroll and @Charles_Leclerc 😂

Head to YouTube to find out who scored the most points in our Grill The Grid: Youngest To Oldest challenge! 🎬#F1@alo_oficialpic.twitter.com/RyNnjfwfaV