Carlos Sainz es el segundo clasificado del Mundial de Fórmula 1. A pesar de terminar tras su compañero, Charles Leclerc, en Bahrein, el madrileño de Ferrari insiste ya en Jeddah de que en Sakhir no estuvo ni mucho menos cómodo en el coche, algo que espera revertir en Arabia Saudita.

"Me faltaban sensaciones. Me faltaba entender el coche... y estaba peleando por la pole en clasificación. Esas dos vueltas casi valen una pole. He analizado todo con el equipo y tenemos un par de teorías y cosas que intentar", cuenta Sainz.

Y es que Carlos espera que todo vaya a mejor: "Quizá Bahrein fue un hecho aislado, y aquí estoy como creo que debo estar".

"Si con el coche de Bahrein terminé segundo estoy seguro de que esperan momentos buenos", afirma Carlos Sainz en declaraciones en el diario 'As'.

El piloto de Ferrari prefiere no entrar en detalles sobre lo que sintió en Sakhir: "Es demasiado específico. Es saber qué hacer exactamente en cada tipo de curva, y luego poner el mejor set upt para mí para ir más cómodo. Como hice en la segunda mitad de la temporada pasada".

En ese sentido, el motor Ferrari tendrá mucho que decir: "No es superior, pero es bueno. Red Bull tiene más velocidad pero nadie habla de Honda, nos sacaban 5 kilómetros por hora".

"Hay que hablar de los demás, hasta Mercedes dijo que llevaban más ala y por eso eran más lentos en rectas. Se congelan los motores, y están muy parejos", sentencia.