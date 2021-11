Ferrari es muy optimista para el Gran Premio de México. Las características del trazado podrían colocar a Carlos Sainz y Charles Leclerc en la parte delantera. Y el piloto español es positivo con respecto a sus opciones.

"Tenemos una buena oportunidad de ser medianamente protagonistas. El circuito puede favorecer las características de nuestro coche y podemos, ojalá, estar en la pelea", ha afirmado Sainz en declaraciones recogidas por 'EFE'.

"Podio en alguna de las próximas cinco carrera no sería una exageración. Ganar, tal como están Mercedes y Red Bull, cuatro coches mucho más rápidos que el nuestro, va a ser muy complicado", ha detallado.

Con respecto al cómputo general de la temporada, asegura Sainz que no se puede quejar: "Hay una buena integración en el equipo, buena adaptación al coche. Yo creo que es un año positivo para mi y no me puedo quejar".

"Ha sido un buen año pero como piloto siempre quieres más. Siempre hay puntos en los que trabajar, puntos en los que mejorar para el año que viene que estoy seguro que mejorare", dice el español.

"La escudería más grande de la historia, eso lo dice todo. La escudería con más nombre dentro de la Fórmula Uno, en la que todos los pilotos quieren competir en algún momento de su carrera. Ser parte de un equipo tan mítico, a mis 27 años es especial y ahora queremos, no solo competir, sino ganar", ha finalizado.