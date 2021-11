La suspensión trasera del monoplaza Mercedes ha provocado numerosas quejas del equipo Red Bull ante la FIA. Unas quejas que no comparten desde Ferrari, que aseguran que todo es legal.

Mattia Binotto, jefe de la 'Scuderia', ha sido muy contundente al respecto, afirmando que no está interesado en este tema: "No pensamos que sea ilegal, es algo que ha pasado históricamente".

"Sinceramente, no estoy muy interesado en esta discusión. No estoy siguiendo lo que pasa, solo he escuchado algunas cosas. No veo nada incorrecto o ilegal en el Mercedes, ni siquiera me sorprende cómo se comporta el coche", dice el italiano.

Asegura Andreas Seidl, jefe de McLaren, que lo descubrió en un programa de televisión en el que analizaban la suspensión: "Tenemos bastante que hacer, nos enfocamos en nosotros mismos y en hacer un buen fin de semana".

"Tendremos una charla la semana que viene, cuando lo analicemos como equipo y, comprobaremos si hay algo detrás o solo son rumores que están en el paddock", ha finalizado.

Este sistema en la suspensión trasera habría dado a Mercedes una velocidad punta extra en las rectas. Algo que Red Bull lleva investigando algunas carreras... pero sin una respuesta positiva de la FIA ni tampoco de otros equipos de la parrilla.