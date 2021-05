Carlos Sainz ha salido de Mónaco con el que es, junto con el pasado año en Italia, su mejor resultado en la Fórmula 1. Además, es también su primer podio con el equipo Ferrari, con el que lleva cinco carreras. Sin embargo, tiene una sensación extraña sabiendo lo que sucedió en clasificación.

"Hay que tener en cuenta las circunstancias del fin de semana. Con eso, quizá no tiene tan buen sabor... pero cuando mire atrás estaré contento por este día", dijo tras la carrera.

Y es que Sainz tiene claro que "hubiera firmado" este resultado antes de viajar a Mónaco.

"Hoy más no se podía hacer. He tenido muy buen ritmo todo el fin de semana y en carrera lo he podido demostrar. Estoy contento, pero no del todo por no haber podido ganar la carrera. Pero Verstappen no ha cometido ningún error", dijo.

Carlos reconoce que se sintió tremendamente cómodo en el coche: "La carrera no se te hace larga. Vas por tu trazada, te acercas a los muros... Es una sensación agridulce no haber logrado la pole".

"Tras no correr Leclerc sentí más responsabilidad de salvar el fin de semana. Bottas se retiró... pero yo tenía muy buen coche", afirma Sainz.

Sainz, eso sí, vuele a avisar: "La próxima vez que haya una oportunidad voy a estar hay".

