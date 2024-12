Carlos Sainz, claro y conciso: ¿Cuál es su objetivo en Williams?

Carlos Sainz, que este lunes disputó un 'filming day' a modo de debut con Williams y este martes ha corrido los test de postemporada con su nuevo equipo, siempre tuvo claro qué espera de su nueva etapa en Fórmula 1 tras fichar por el equipo británico.

Después de dejar Ferrari, donde el '55' ha ganado hasta cuatro carreras, el madrileño quiere un nuevo reto, y no es otro que ayudar al resurgir de un gigante.

"Quiero devolver a Williams al lugar donde debe estar y volver a donde debo estar", ha explicado Sainz en declaraciones que recoge 'Soy Motor'.

Williams no gana un título desde 1997 y 2025 será una preparación de 2026 y el nuevo reglamento por lo que, ¿cuándo estará el equipo en condiciones de luchar por victorias?

Carlos, por el momento, no se pone fechas: "Es algo que no se puede predecir, no puedo responder. Seguro avanzaremos, pero es imposible saber cuánto tiempo tardaremos en llegar".

"El próximo año será duro, de aprendizaje. Ya lo ha dicho James Vowles. Será preparación para el cambio de reglas", ha añadido.