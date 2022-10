Carlos Sainz tenía las expectativas muy altas para la carrera en Austin. El español salía desde la pole y tenía opciones de ganar. Sin embargo, todas sus opciones se desvanecieron cuando George Russell le tocó en la primera curva, dañándole el radiador y obligándole a abandonar.

El de Ferrari acabó roto por este desenlace. Russell recibió tan solo una sanción de cinco segundos y pidió perdón tras la carrera: "Perdón a Carlos. Estaba atacando la curva uno, le vi por el exterior y pensaba que seguiría por fuera después de la curva. Pero cuando me di cuenta de que estaba intentando cortar por dentro para atacar a Max ya no tenía tiempo. No tengo mucho más que decir".

Sin embargo, estas palabras poco o nada consuelan a un Sainz que ve como debido a sus numerosos abandonos se aleja de poder subir puestos en la clasificación. "Está claro que con mis cero puntos, cinco segundos es nada… pero no me voy a meter a evaluar las decisiones de la FIA", comentó para 'As'.

"Salía desde la pole. No hemos salido genial, pero sabemos que con el coche de este año las salidas son un problema. Sabemos que en los últimos siete años, el segundo ha salido mejor que el primero. Pero respecto a los dos Mercedes no he salido tan mal, ha sido Verstappen quien ha salido muy bien", dijo.

Y ojo con el dardo que lanza a Russell: "En mitad de la pelea con Max ha venido uno que no estaba ni siquiera en la batalla y me ha dado por detrás. Qué se le va a hacer. Normalmente, los pilotos que están en el top-4 no cometen este tipo de errores".

Con este nuevo abandono, Sainz ve como lo máximo a lo que puede aspirar es a ser cuarto, ya que 'Checo' Pérez y Charles Leclerc parecen casi inalcanzables. George Russell está a 16 puntos y Lewis Hamilton, por detrás del español, está a solo cuatro del español.