Tras su accidente en Abu Dabi, las redes sociales de Nicholas Latifi se llenaron de mensajes de odio y de amenazas. El propio piloto salió a denunciar la difícil situación que ha vivido en los últimos días.

El mundo de la Fórmula 1 ha arropado al piloto y también ha querido remarcar la "realidad" que viven día a día. El español Carlos Sainz lo hizo este mismo miércoles.

"Las amenazas a Latifi son la cruda realidad y la mala realidad que vivimos hoy en día en las redes sociales. Antes de Abu Dabi me pedíais que me mojase por alguno de ellos, pero yo ni tan siquiera me atrevía exactamente por ese motivo", ha expresado el de Ferrari.

Asegura que las redes están "polarizadas": "Se escriben cosas sin ningún tipo de control. Es algo que me preocupa y ya hemos visto estos últimos años que es difícil de controlar y entender".

No es la primera vez que en esta competición se denuncian los comentarios de acoso: "El caso es que los pilotos ya hicimos la sentada de un fin de semana sin redes sociales para intentar concienciar".

"Esperemos que las redes sociales en el futuro sean capaces de intentar controlar a esta gente, ya que es algo que personalmente no me gusta ver y no termino de entender. Al final va a hacer que los deportistas nos cohibamos un poco. Le doy todo mi apoyo a Nicholas", ha finalizado Sainz.