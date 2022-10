Aunque Carlos Sainz haya tenido el mejor año de su carrera deportiva, esperaba obtener más logros con Ferrari. El español tan solo ha logrado una victoria (la primera de su carrera) y no ha podido en ningún momento pelearle el mundial a Max Verstappen.

Ya con el campeonato sentenciado, Sainz no ha perdido el tiempo y ha podido disfrutar conduciendo uno de los modelos clásicos de Ferrari, el 412 P de 1967, aprovechando así las dos semanas de descanso que hay entre el Gran Premio de Japón y el de Estados Unidos.

Con este coche, Ferrari logró en Daytona un triple podio hace 55 años. Sainz nunca había pilotado un coche así y ha quedado alucinado. "¡Todo es una locura!, decía mientras conducía. Además, agradeció al equipo italiano en un comunicado el haber disfrutado de esta experiencia.

"Ha sido muy emocionante. Nunca había pilotado un prototipo antes y haberme subido a uno de esa era ha sido algo totalmente diferente a todos los coches en los que había estado hasta día de hoy. Sólo Ferrari te permite disfrutar de una experiencia de este calibre como ésta", señalaba el español.

@CarlosSainz55 as he takes the iconic #Ferrari412P for a tour around the Fiorano circuit.