Candidatura de Tsunoda para suplir a 'Checo' Pérez en Red Bull: "Estoy listo para luchar contra Verstappen"

A falta de dos fines de semana para que concluya la presente temporada de Fórmula 1, la gran duda de la parrilla de 2025 es 'Checo' Pérez.

En Red Bull no esconden que el mexicano está suponiendo un "problema" para las aspiraciones del equipo y la posibilidad de que le rescindan el contrato cada vez es mayor.

En este escenario, el principal candidato para acompañar a Max Verstappen es Yuki Tsunoda, actual piloto de RB, equipo filial de los austriacos.

Tras la carrera en Las Vegas, al japonés le preguntaron sobre esta posibilidad y no ocultó su deseo de dar el salto a Milton Keynes.

"Estoy listo para luchar contra ese monstruo, pero, al mismo tiempo, decirle que felicidades porque lo ha hecho muy bien", explicó en 'Sky Sports'.

Eso sí, reconoce que la decisión no está en su mano: "Si supiera qué hacer (para tener el otro asiento de Red Bull en 2025), lo haría justo al terminar esta entrevista".

"Sabemos que son cosas que no controlo, lo único que sí puedo controlar es mi rendimiento, como he demostrado hasta ahora en el año. Confío en mí mismo y he demostrado que mis resultados son lo más consistentes posible", añadió.

Todo apunta a que Red Bull no comunicará la decisión hasta que Abu Dhabi eche el telón a la temporada, por lo que a Pérez le quedan dos 'match ball' para salvar el puesto.