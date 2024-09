Max Verstappen todavía mantiene el liderato de la Fórmula 1, pero Lando Norris sigue recortando distancia. Y el Red Bull tiene muy complicado ganar carreras en lo que queda de mundial: tanto McLaren como Ferrari están muy por delante en cuanto a rendimiento.

Y Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997, cree que Max "suena deprimido" y que no es el mismo de siempre.

"Suena deprimido. No se le ve luchar como siempre, Incluso en la radio, donde apenas se le oye. Creo que algo ha cambiado, es como si supiera que no puede ganar. Sabe que no está conduciendo como él quiere, mientras su compañero de equipo era incluso mucho más rápido que él. Es una situación muy extraña", dice en declaraciones que recoge 'Marca'.

Verstappen fue quinto y minimizó daños tras el accidente de Carlos Sainz y Sergio Pérez.

La distancia es de 59 puntos. Y la competición no para. Este fin de semana, el Gran Premio de Singapur. Y de nuevo Red Bull no es favorito. Ni mucho menos. Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz, los grandes candidatos a la victoria.