El brutal trabajo en equipo de Carlos Sainz: "Me pidieron ayudar a Albon..."

Sublime la carrera de hoy de Carlos Sainz. Ha exprimido al máximo el rendimiento de su Williams, y no solo eso. Ha ayudado de una manera sobresaliente a que su compañero de equipo, Alex Albon, aguantara en la 9ª plaza frente a un Hadjar con ruedas más frescas.

El madrileño cruzó la línea de meta en 8º lugar tras una carrera en la que no lo ha tenido fácil. Tras un primer 'stint' tranquilo, la parada hizo saltar las alarmas. Seis segundos estuvo parado en su casilla de boxes el español, que perdió mucho tiempo en su parada.

Sin embargo, consiguió aguantar la posición y ayudar a su compañero. Hadjar paró varias vueltas después, montó los medios y venía volando. La 9ª plaza de Albon peligraba seriamente, por lo que Williams le pidió a Sainz darle DRS a su compañero para que consiguieran defender posición.

Así lo hicieron y así se llevaron unos puntos muy importantes: "Era lo máximo la 8ª posición. Carrera muy buena, me he sentido cómodo, he dominado la mitad de la parrilla muy bien. Hemos tenido una parada lenta, pero con la dura me he sentido muy cómodo".

"El equipo me ha pedido que ayudase a Albon con el DRS y lo he hecho para ganar esos puntitos. Luego en la última vuelta he tirado y me voy ilusionado. Pude ayudar a Alex y traer para casa unos muy buenos puntos para Williams", señaló el español tras la carrera