Briatore deja a Ocon a la altura del betún: "No seas un niño mimado"

A pesar de que el fichaje de Jack Doohan y la salida de Esteban Ocon estuvieran confirmadas desde meses atrás, llamó mucho la atención que el piloto francés no estuviera en el último Gran Premio de la pasada temporada en Abu Dabi.

Alpine, equipo en el que llevaba durante cinco años, no le dio la oportunidad de despedirse, y ahora, cuatro meses después, se ha conocido por qué.

Flavio Briatore, asesor de la escudería gala, ha explicado los motivo en 'Netflix': "Creo que Esteban no tiene ninguna motivación para pilotar para nosotros".

De hecho, cargó duramente contra él: "Durante meses, Esteban se quejaba todo el tiempo de que el coche era diferente, esto y lo otro. No me gusta eso. No seas un niño mimado".

"Necesitas ser un dictador demócrata. A veces tienes que tomar la decisión. Quizá no va a hacer felices a todos, pero tienes que tomarla", ha añadido.

Ocon, por su parte, no ha querido entrar en disputas con el italiano: "No voy a entrar mucho en detalles sobre ello. Creo que hago bien no perdiendo el tiempo en eso".